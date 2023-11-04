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سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتُشير التقارير إلى رغبة نيوكاسل في ضم نيفيز، لتدعيم خط الوسط وذلك بعد تأكد غياب الإيطالي ساندرو تونالي بسبب عقوبة وُقعت عليه بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر بسبب قضية مراهنات وتغيير نتائج المباريات.

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دوري الأبطال يُغازل روبن نيفيز

السبب الذي دفع نيفيز لإبداء رغبته في مغادرة الهلال هو رغبته في لعب دوري الأبطال مع فريق نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالاتـ قال خلال تصريحاته التي نقلها موقع footballfancast، أنه لا يُرجح انتقال روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير المقبل.

وقال: “لست على علم بالمفاوضات المباشرة مع روبن نيفيز بصراحة؛ لكنه قد انضم للتو إلى الهلال، وهو سعيد في الفريق ولاعب أساسي بالنسبة لهم، مسألة عودته للبريميرليج في الانتقالات الشتوية صعبة”.

ساندرو تونالي
تونالي

نيوكاسل لم يحدد بديل تونالي

وأضاف فابريزيو رومانو: “كما قلت عدة مرات، نيوكاسل لن يُحدد اللاعب الذي سيوقع معه في هذا المركز (لتغطية غياب تونالي) حتى يعرفوا موقعهم في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين تصريحاته قائلًا: “سيكون من المهم تحديد مستوى اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، من المؤكد أن الخطة هي البحث عن لاعب خط وسط جديد على أي حال”.

الهلال والحزم - روبن نيفيز
روبن نيفيز

 

 

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