سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار الجماهير تتفاعل مع النشيد الوطني السعودي قبيل عرض كراون جول سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية أكثر من نصف مليون متبرع عبر منصة ساهم لإغاثة غزة كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال نيبال القوي قبل سقوط 132 قتيلًا وعد كانتي لجماهير الاتحاد توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل
أُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتُشير التقارير إلى رغبة نيوكاسل في ضم نيفيز، لتدعيم خط الوسط وذلك بعد تأكد غياب الإيطالي ساندرو تونالي بسبب عقوبة وُقعت عليه بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر بسبب قضية مراهنات وتغيير نتائج المباريات.
السبب الذي دفع نيفيز لإبداء رغبته في مغادرة الهلال هو رغبته في لعب دوري الأبطال مع فريق نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم الحالي.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالاتـ قال خلال تصريحاته التي نقلها موقع footballfancast، أنه لا يُرجح انتقال روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير المقبل.
وقال: “لست على علم بالمفاوضات المباشرة مع روبن نيفيز بصراحة؛ لكنه قد انضم للتو إلى الهلال، وهو سعيد في الفريق ولاعب أساسي بالنسبة لهم، مسألة عودته للبريميرليج في الانتقالات الشتوية صعبة”.
وأضاف فابريزيو رومانو: “كما قلت عدة مرات، نيوكاسل لن يُحدد اللاعب الذي سيوقع معه في هذا المركز (لتغطية غياب تونالي) حتى يعرفوا موقعهم في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا”.
واختتم خبير انتقالات اللاعبين تصريحاته قائلًا: “سيكون من المهم تحديد مستوى اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، من المؤكد أن الخطة هي البحث عن لاعب خط وسط جديد على أي حال”.