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خلال الميركاتو الشتوي المقبل

سبب يُصعب رحيل فيرمينو عن الأهلي

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
سبب يُصعب رحيل فيرمينو عن الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

صعوبة رحيل فيرمينو

وأكدت تقارير مؤخرًا أن المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أبدى رغبته في رحيل فيرمينو في الميركاتو الشتوي، حيث يرى أنه مستواه متراجع بدنيًا، الأمر الذي يجعله غير قادر على مجاراة سرعة إيقاف اللعب.

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ولفت الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، إلى أن هناك أزمة قد تُهدد رحيل فيرمينو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير 2024، حيث إنه عقده مع الراقي ضخم للغاية.

فيرمينو
اللاعب البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وأضاف عبدالقادر خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “لا يوجد أي فريق أوروبي، يستطيع تحمل التعاقد مع اللاعب البرازيلي، وهو ما يصعب من عملية تسويقه، في فترة الانتقالات الشتوية”.

وكان فيرمينو، قد بدأ مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هاتريك ضد الحزم في الجولة الأولى، قبل أن تغيب بصمته، ما عرضه لانتقادات.

روبرتو فيرمينو
اللاعب البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 35 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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