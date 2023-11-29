ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للنادي، خلفًا للمهندس عبدالله الجربوع، على أن يبدأ عمله مطلع شهر يناير 2024.

تعيين ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا

وتمنى مجلس إدارة نادي الهلال، التوفيق لستيف كالزادا؛ لمواصلة مسيرة النجاحات، متطلعين للعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي، وتحقيق ما يسعد جماهير الأزرق.

وثمن مجلس الإدارة لعبدالله الجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيًا للهلال، حيث يعد أحد الكفاءات التي خدمت الهلال لاعبًا وإداريًا وعضوًا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيًا.

وأشارت الإدارة في بيانها، إلى أن الجربوع ساهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية فيما وصل إليه الهلال عبر تحقيق العديد من المنجزات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، وتمنت له التوفيق في مسيرته العملية.

خبرات كبيرة لـ”كالزادا”

ويحمل ستيف كالزادا خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وفي مقدمتها؛ مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ويُعد واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين.

وتزخر مسيرة كالزادا المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في نادي برشلونة عام 2002، وتولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019.

ويحمل ستيف كالزادا شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية “ESADE” للأعمال في برشلونة، إسبانيا.