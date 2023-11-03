سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد

يأمل نجم الشباب، الكولومبي جوستافو كويلار، في مواصلة تفوقه ضد الاتحاد، وقيادة فريقه لتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم في دوري روشن السعودي.

تألق كويلار في مواجهات الاتحاد

ويملك كويلار سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة لعبه في صفوف الهلال، حيث سبق وواجه 7 مرات، وساهم في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى.

وكان كويلار حاضرًا في 4 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري المحترفين، فيما يعود الفوز الخامس إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصل كويلار على 3 بطاقات صفراء أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما غاب عن 3 مواجهات ضد العميد خلال فترة تواجده في الهلال، بسبب تراكم البطاقات والإصابة واختيارات القائمة الآسيوية.

مباراة الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.