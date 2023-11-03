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سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نجم الشباب، الكولومبي جوستافو كويلار، في مواصلة تفوقه ضد الاتحاد، وقيادة فريقه لتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم في دوري روشن السعودي.

تألق كويلار في مواجهات الاتحاد

ويملك كويلار سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة لعبه في صفوف الهلال، حيث سبق وواجه 7 مرات، وساهم في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى.

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كويلار - دوري روشن
النجم الكولومبي مع الشباب – المصدر @OptaArabi

وكان كويلار حاضرًا في 4 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري المحترفين، فيما يعود الفوز الخامس إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصل كويلار على 3 بطاقات صفراء أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما غاب عن 3 مواجهات ضد العميد خلال فترة تواجده في الهلال، بسبب تراكم البطاقات والإصابة واختيارات القائمة الآسيوية.

كويلار
النجم الكولومبي مع الهلال – المصدر @SPL

مباراة الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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