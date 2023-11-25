Icon

التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد ليفربول Icon سلمان الدوسري: من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد.. الحدث تبدأ مرحلة جديدة Icon سجل إيجابي يُحفز الهلال بتجاوز الحزم Icon أحمد حجازي يُرافق بعثة الاتحاد لأوزبكستان Icon حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان Icon فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب Icon الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار Icon فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق Icon مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد Icon القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

سجل إيجابي يُحفز الهلال بتجاوز الحزم

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
سجل إيجابي يُحفز الهلال بتجاوز الحزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق ضد الحزم في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الزعيم ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم

تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم

ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية

ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

تفوق الهلال ضد الحزم

وتُعد مباراة الحزم ضد الهلال اليوم هي المواجهة رقم 13 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح الزعيم في الفوز 9 مرات، وخسر مرة، وتعادلا مرتين.

ويطمح الزعيم في مواصلة سلسلة انتصاراته، وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وزيادة فارق النقاط مع النصر، فيما يأمل الحزم في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب.

الحزم ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق