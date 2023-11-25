سجل إيجابي يُحفز الهلال بتجاوز الحزم

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة التألق ضد الحزم في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الزعيم ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

تفوق الهلال ضد الحزم

وتُعد مباراة الحزم ضد الهلال اليوم هي المواجهة رقم 13 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح الزعيم في الفوز 9 مرات، وخسر مرة، وتعادلا مرتين.

ويطمح الزعيم في مواصلة سلسلة انتصاراته، وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وزيادة فارق النقاط مع النصر، فيما يأمل الحزم في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب.