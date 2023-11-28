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قبل مباراة نافباخور اليوم

سجل مميز لـ الهلال ضد الفرق الأوزبكية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
سجل مميز لـ الهلال ضد الفرق الأوزبكية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام نافباخور الأوزبكي.

الزعيم ضيفًا على نافباخور

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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مباراة نافباخور ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق أمام الفرق الأوزبكية

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بسجل مميز ضد الفرق الأوزبكية في البطولة القارية؛ حيث سبق ولعب أمامهم 19 مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر مرتين فقط.

ويدخل الزعيم بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس مباراة نافباخور اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.

الهلال ضد نافباخور

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