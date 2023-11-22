سجين مخدرات : قلت خليني أشوف حظي.. وهذا أنا بالسجن

كشف أحد السجناء في قضايا المخدرات عن الحالة التي آل إليها بعدما رفض الاستماع إلى كل نصائح الأهل والأصدقاء بالابتعاد عن هذا الطريق.

حلم الثراء السريع

وقال السجين في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر منصة إكس :”غرتني الدنيا، وكان كل من يحيطني من حولي مرتبطاً بالمخدرات والطلعات والفلوس، وقلت خليني أشوف حظي، وهذا أنا بالسجن”

وتابع : ما رديت على النصائح وما رديت على أهلي.. ضيعت مستقبلي والحياة راحت، لا زواج، ولا أولاد.. الوالدة كل يوم تشم الملابس وترجعها”.

استقبال المخدرات

وكشف أن أحد الأشخاص استغل حاجته للمال وأقنعه أن يستقبل المخدرات التي يتم تهريبها وبالفعل وافق على الفور طمعًا في المال والحياة السهلة لكن بعد أيام تم القبض عليه وهو الآن يقضي العقوبة في السجن.

وأضاف : “لو رجع الزمن امشي الحيط الحيط وأقول يا رب الستر، كنت أتمنى لما جاني وقالي تشتغل أقول له لأ، بس فات الفوت”.