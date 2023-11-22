سجين مخدرات : قلت خليني أشوف حظي.. وهذا أنا بالسجن القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة الأمطار تزيد أجواء الصباح جمالاً دكاكين جدة القديمة وأسواقها الشعبية وجهة الزوار ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب بقايا القهوة يمكنها علاج آلزهايمر ومرض باركنسون تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة
كشف أحد السجناء في قضايا المخدرات عن الحالة التي آل إليها بعدما رفض الاستماع إلى كل نصائح الأهل والأصدقاء بالابتعاد عن هذا الطريق.
وقال السجين في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر منصة إكس :”غرتني الدنيا، وكان كل من يحيطني من حولي مرتبطاً بالمخدرات والطلعات والفلوس، وقلت خليني أشوف حظي، وهذا أنا بالسجن”
وتابع : ما رديت على النصائح وما رديت على أهلي.. ضيعت مستقبلي والحياة راحت، لا زواج، ولا أولاد.. الوالدة كل يوم تشم الملابس وترجعها”.
وكشف أن أحد الأشخاص استغل حاجته للمال وأقنعه أن يستقبل المخدرات التي يتم تهريبها وبالفعل وافق على الفور طمعًا في المال والحياة السهلة لكن بعد أيام تم القبض عليه وهو الآن يقضي العقوبة في السجن.
وأضاف : “لو رجع الزمن امشي الحيط الحيط وأقول يا رب الستر، كنت أتمنى لما جاني وقالي تشتغل أقول له لأ، بس فات الفوت”.
سجين: أتمنى لما جاني قال لي تشتغل؟ بس أقول له: (لا)، لكن فات الفوت.#قصة_سجين#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/8w5jc4Q9cg
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 22, 2023