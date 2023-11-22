سحب النفيض تغطي سماء الرياض

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن يظهر النفيض في سماء الرياض اليوم الأربعاء في ظل استمرار الحالة المطرية الرابعة التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

وأظهرت مقاطع متداولة عبر منصات التواصل تشكل السحب الكثيفة والمنخفضة في سماء العاصمة الرياض وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار اليوم.

تشكل النفيض

وقال الحصيني : لهواة التصوير متوقع سحب منخفضة أو نفيض على العاصمة الرياض اليوم الأربعاء 1445/5/8هـ على الأبراج أو المباني العالية خاصة في الصباح الباكر إن شاء الله .

وتابع : متوقع – إن شاء الله – استمرار تسرب الهواء البارد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح من ثلاث إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.

يذكر أن النفيض هو سحب منخفضة جداً تتخلق بعد سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة وتتحرك وفقاً لحركة الرياح السطحية لا مع حركة السحب العالية وهي غير ممطرة.

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البرق في سماء العاصمة مع زيادة كثافة سحب النفيض

8:30م pic.twitter.com/n4oZntsrlY — مرفأ (@marfa11111) November 21, 2023