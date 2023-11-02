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حاليًّا هي على منطقة حائل

سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن هناك سحبًا ركامية رعدية ممطرة بغزارة حاليًّا على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، بحسب رادارات الطقس.

وتوقع مركز الأرصاد، في تدوينة له عبر منصة إكس، امتدادها لتشمل كامل محافظات القصيم والمحافظات الشمالية من منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

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