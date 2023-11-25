سحب رعدية ممطرة وضباب على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

سحب رعدية ممطرة

وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ضباب على 8 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.