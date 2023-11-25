أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد حساب المواطن: إضافة التابع لا تؤثر على الدعم النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014 مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة سحب رعدية ممطرة وضباب على معظم المناطق موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.
وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.