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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرية ورياح نشطة على 8 مناطق

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
سحب رعدية ممطرية ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .

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