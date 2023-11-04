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ضمن مباريات الجولة الـ11

سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان سيتي ضد بورنموث بفوز فريق مانشستر سيتي بسداسية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد بورنموث

وكان مانشستر سيتي نجح في تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي بيرناردو سيلفا والسويسري مانويل أكانجي في الدقائق الـ 30 والـ 33 والـ37.

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وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد بورنموث، سجل مانشستر سيتي الهدف الرابع عبر فيل فودين بالدقيقة الـ64 ثم قلص فريق بورنموث الفارق بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ75 عبر اللاعب لويس سينيستيرا.

وفي الدقيقتين الـ 83 والـ88 سجل مانشستر سيتي الهدفين الخامس والسادس عبر كل من بيرناردو سيلفا والهولندي ناثان آكي.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 27 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بينما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ17.

مانشستر سيتي - فيل فودين

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين آرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات الغد، سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بعد غد في ملعب نادي توتنهام.

مانشستر سيتي - بيرناردو سيلفا

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