الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة رتال مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
تفاعلت شركة الكهرباء مع استفسارات بشأن الموقف وآلية التعامل بعد سداد فاتورة الكهرباء بالخطأ.
وقالت شركة الكهرباء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: إن الموضوع سهل وبسيط ويمكن طلب استرداد خاطئ من الصفحة الرئيسية ثم طلباتي وبعدها طلبات عامة ثم بعد ذلك اختيار طلب جديد وطلبات الفواتير وأخيرًا استرداد سداد خاطئ وذلك من خلال الرابط التالي: هنا.
كما أوضحت شركة الكهرباء اشتراطات نقل العداد، وذلك ردًّا منها على استفسارات في هذا الشأن.
ولفتت شركة الكهرباء إلى أن اشتراطات نقل العداد هي ما يلي:
– يمكن النقل فنيًّا.
– تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت.
– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.
– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد.
ولفتت إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي: هنا.