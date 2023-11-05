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الموضوع سهل وبسيط

سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت شركة الكهرباء مع استفسارات بشأن الموقف وآلية التعامل بعد سداد فاتورة الكهرباء بالخطأ.

فاتورة الكهرباء بالخطأ

وقالت شركة الكهرباء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: إن الموضوع سهل وبسيط ويمكن طلب استرداد خاطئ من الصفحة الرئيسية ثم طلباتي وبعدها طلبات عامة ثم بعد ذلك اختيار طلب جديد وطلبات الفواتير وأخيرًا استرداد سداد خاطئ وذلك من خلال الرابط التالي: هنا.

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كما أوضحت شركة الكهرباء اشتراطات نقل العداد، وذلك ردًّا منها على استفسارات في هذا الشأن.

اشتراطات نقل عداد الكهرباء:

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن اشتراطات نقل العداد هي ما يلي:

– يمكن النقل فنيًّا.

– تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت.

– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.

– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد.

رابط التقدم بطلب:

ولفتت إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي: هنا.

 

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