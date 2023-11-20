سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو

وضح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، أن نادي النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري.

وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا”: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.

وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.

راتب كريستيانو رونالدو في النصر

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر في عام 2025 حيث انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.