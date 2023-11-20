Icon

اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! Icon من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب Icon آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف Icon سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو Icon نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا Icon لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل Icon اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض Icon لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر Icon سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه Icon الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

وضح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، أن نادي النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري.

وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا”: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.

قد يهمّك أيضاً
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

أطعمة تقي من الخرف والزهايمر

أطعمة تقي من الخرف والزهايمر

وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.

رونالدو - النصر والاتفاق - كريستيانو رونالدو

راتب كريستيانو رونالدو في النصر

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر في عام 2025 حيث انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان
السعودية اليوم

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في...

السعودية اليوم
PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية
السوق

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول...

السوق
طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف
تكنولوجيا

طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف

تكنولوجيا
لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال...

السعودية اليوم
نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط سباق الملواح
السعودية اليوم

نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا
العالم

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل...

العالم
السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة
السعودية اليوم

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية...

السعودية اليوم
حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم
السعودية اليوم

حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو...

السعودية اليوم