اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي
وضح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، أن نادي النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري.
وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا”: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.
وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.
وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر في عام 2025 حيث انضم لصفوف أصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.
سعد اللذيذ: المفاوضات مع #كريستيانو كانت للنصر فقط منذ البداية #كورة_روتانا pic.twitter.com/kcgfM0JJhC
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023
سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريال واحد في صفقة #كريستيانو #كورة_روتانا pic.twitter.com/ITN4VSc2lB
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023