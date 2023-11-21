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الأهلي كان رغب في ضم النجم السنغالي قبل النصر

سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب
المواطن - فريق التحرير

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قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين: إن برنامج الاستقطاب لم يتفاوض مع السنغالي ساديو ماني لصالح نادي النصر، بل قام النادي العاصمي وتفاوض مع اللاعب.

وتحدث اللذيذ في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “أي ناد رغب في ضم لاعب نتفاوض معه، ولا يُمكن لأي ناد سعودي آخر أن يدخل في تلك الصفقة لأن الأولوية للنادي الذي تقدم بطلب لضم اللاعب أولًا”.

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وأضاف: “لم نفاوض اللاعب السنغالي لصالح النصر أو لصالح الأهلي، والنصر هو من تفاوض معه مباشرة وفقًا الميزانية التي منحها برنامج الاستقطاب للنادي العاصمي”.

وتابع: “لا أعلم ما قيل عن أن النجم السنغالي كان قريبًا من الأهلي ثم جاءه اتصال من كريستيانو رونالدو وطالبه بالانضمام للنصر، هذه شائعات”.

وكان ماني رحل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023 لينضم لنادي النصر بعد فشل مفاوضاته مع الأهلي.

وفي الأول من أغسطس الماضي، كان النصر أعلن عن ضم ماني حتى عام 2027.

ووقع النجم السنغالي عقد الانضمام إلى النصر حتى عام 2027 بحضور أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي.

 

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