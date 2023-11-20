لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق أم خطفت رضيعها طمعًا بفدية من زوجها! السبب الوحيد وراء فشل هازارد مع ريال مدريد الصراع بين إيلون ماسك وجيف بيزوس يصل للفضاء خطأ منع ساديو ماني من الانضمام لـ الأهلي توضيح بشأن سداد غرامة بدل فاقد للهوية الوطنية حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم
قال سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إنه لا يوجد ما يسمى بلجنة الاستقطابات الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب بدوري روشن.
وتحدث اللذيذ في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “لا يوجد شيء اسمه لجنة الاستقطابات بل هناك ما يُسمى بـ برنامج الاستقطاب والحراك الرياضي الموجود حاليًّا بدعم كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقطاع الرياضي من أهم ركائز روية 2030”.
وأضاف: “لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن (برنامج الاستقطاب) لم يتم الموافقة عليه من البرنامج ولم يتم فرض أي لاعب علينا”.
سعد اللذيذ: لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن "برنامج الاستقطاب" لم يتم الموافقة عليه من البرنامج #كورة_روتانا pic.twitter.com/XOmw88MZau
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023
سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه "لجنة الاستقطابات"؛ بل هناك شيء اسمه "برنامج الاستقطاب"، والقطاع الرياضي من أهم ركائز الرؤية#كورة_روتانا pic.twitter.com/n7YMhtfnUE
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023