سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه

قال سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إنه لا يوجد ما يسمى بلجنة الاستقطابات الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب بدوري روشن.

وتحدث اللذيذ في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “لا يوجد شيء اسمه لجنة الاستقطابات بل هناك ما يُسمى بـ برنامج الاستقطاب والحراك الرياضي الموجود حاليًّا بدعم كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقطاع الرياضي من أهم ركائز روية 2030”.

وأضاف: “لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن (برنامج الاستقطاب) لم يتم الموافقة عليه من البرنامج ولم يتم فرض أي لاعب علينا”.

سعد اللذيذ: لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن "برنامج الاستقطاب" لم يتم الموافقة عليه من البرنامج #كورة_روتانا pic.twitter.com/XOmw88MZau — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023