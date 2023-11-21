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سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لم يتفاوض مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانضمام لنادي الهلال صيف العام الحالي.

وقال اللذيذ متحدثًا في برنامج “كورة روتانا”: “برنامج الاستقطاب لم يتفاوض مع النجم الفرنسي، ربما يكون الهلال تفاوض مع نفسه لكننا قولًا واحدًا كبرنامج استقطاب لم نتفاوض مع اللاعب الفرنسي”.

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يذكر أن النجم الفرنسي كان رُشح للانضمام لنادي الهلال ولنادي ريال مدريد الإسباني خلال صيف 2023، لكنه فضّل البقاء مع فريق باريس سان جيرمان.

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