سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، عن المشاكل التي يُعاني منها الجماهير بسبب مشاكل البث الخاصة بناقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اللذيذ: “نتحدث بشكل شبه يومي مع الناقل ولنا إدارة مستقلة في برنامج الاستقطاب، لمتابعة مشاكل البث مع الناقل وإنتاج المباريات، وهدفنا في الأخير هو التطوير”.

وأضاف: “نحن نُحضر الكثير من النجوم لرفع قوة المنافسة في دوري المحترفين، نعمل كذلك على تطوير منتج عرض مباريات الدوري السعودي”.

وكانت جماهير ناديي الهلال والنصر اعترضا على وجود مشاكل في البث خلال عرض مباراتي الهلال والتعاون والنصر ضد الوحدة في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وتُستأنف مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن يوم الجمعة المقبلة بإقامة 4 مباريات.