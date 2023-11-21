Icon

فلتر البطيخ يجمع آلاف الدولارات لدعم أهالي غزة.. رمز للتضامن مع فلسطين Icon خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا Icon المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم Icon بيض نعام في الربع الخالي! Icon لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا Icon انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم Icon نجما الشباب سبب اهتمام الليث بضم حمدالله Icon إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا Icon منتخب إسبانيا يدعم جافي Icon متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اعتراض الجماهير مؤخرًا على مشاكل البث

سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، عن المشاكل التي يُعاني منها الجماهير بسبب مشاكل البث الخاصة بناقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اللذيذ: “نتحدث بشكل شبه يومي مع الناقل ولنا إدارة مستقلة في برنامج الاستقطاب، لمتابعة مشاكل البث مع الناقل وإنتاج المباريات، وهدفنا في الأخير هو التطوير”.

قد يهمّك أيضاً
فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية

فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية

التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات

التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات

وأضاف: “نحن نُحضر الكثير من النجوم لرفع قوة المنافسة في دوري المحترفين، نعمل كذلك على تطوير منتج عرض مباريات الدوري السعودي”.

وكانت جماهير ناديي الهلال والنصر اعترضا على وجود مشاكل في البث خلال عرض مباراتي الهلال والتعاون والنصر ضد الوحدة في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وتُستأنف مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن يوم الجمعة المقبلة بإقامة 4 مباريات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي
السعودية اليوم

24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023
آخر الاخبار

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل...

آخر الاخبار
السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية بعد طفرتها الهائلة بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية...

السعودية اليوم
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

آخر الاخبار
الخام الأمريكي يهبط 4%
السوق

الخام الأمريكي يهبط 4%

السوق
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار
السعودية اليوم

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة