سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل الصعود في السوق الموازية

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية رحلة الصعود التي بدأها قبل عدة أشهر، حيث وصل إلى مستويات قياسية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولا يزال سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المعتمدة عند مستوى 31 جنيهًا تقريبًا، وقد ظل هذا السعر ثابتًا على مدار الشهور الأخيرة بالرغم من تحرك السعر في السوق الموازية.

وفي التعاملات الموازية يتراوح سعر الدولار ما بين 44 إلى 48 جنيهًا وهو يزيد بمقدار حوالي 30% عن السعر المعلن في البنوك الرسمية وشركات الصرافة.

تعويم الجنيه المصري

واتخذت مصر قبل عدة سنوات قرارًا بتعويم الجنيه المصري بعد تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار على مدار عقود، كما أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا انتهاج سياسة سعر الصرف المرن، ومنذ ذلك الحين شهد الجنيه تراجعًا مقابل الدولار والعديد من العملات الأجنبية من بينها الريال السعودي.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي ففي التعاملات الرسمية يبلغ سعر الريال أكثر من 8 جنيهات بقليل، لكن في السوق الموازية يتجاوز سعر الريال العشرة جنيهات.