جماهير الاتحاد تنتقد إدارة الحائلي لتفريطها في عون السلولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل الصعود في السوق الموازية 3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم
يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية رحلة الصعود التي بدأها قبل عدة أشهر، حيث وصل إلى مستويات قياسية.
ولا يزال سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المعتمدة عند مستوى 31 جنيهًا تقريبًا، وقد ظل هذا السعر ثابتًا على مدار الشهور الأخيرة بالرغم من تحرك السعر في السوق الموازية.
وفي التعاملات الموازية يتراوح سعر الدولار ما بين 44 إلى 48 جنيهًا وهو يزيد بمقدار حوالي 30% عن السعر المعلن في البنوك الرسمية وشركات الصرافة.
واتخذت مصر قبل عدة سنوات قرارًا بتعويم الجنيه المصري بعد تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار على مدار عقود، كما أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا انتهاج سياسة سعر الصرف المرن، ومنذ ذلك الحين شهد الجنيه تراجعًا مقابل الدولار والعديد من العملات الأجنبية من بينها الريال السعودي.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي ففي التعاملات الرسمية يبلغ سعر الريال أكثر من 8 جنيهات بقليل، لكن في السوق الموازية يتجاوز سعر الريال العشرة جنيهات.