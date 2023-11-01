سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن أعراض عدوى الأنفلونزا والزكام تتشابه، وأنه من الصعب التفريق بينهما.

وقالت سعود الطبية، إن الأنفلونزا تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي ويختلف هذا النوع من الأنفلونزا عن فيروسات أنفلونزا المعدة، التي تسبب الإسهال والقيء، أما الزكام فمرض يصيب الأنف والحلق.

أعراض الأنفلونزا

وأضافت أن الأعراض الشائعة للأنفلونزا تشمل: الحمى وآلام العضلات والشعور بالقشعريرة، والتعرق والصداع والسعال الجاف والمستمر، وضيق النفس والتعب والضعف ورشح الأنف أو احتقانه، كذلك التهاب الحلق وألم في العين، والقيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.

أعراض الزكام

أما أعراض الزكام فتبدأ بعد التعرض للفيروس المسبب له بمدة يوم إلى 3 أيام، وتتباين الأعراض من حالة إلى أخرى وقد تشمل سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب أو حكة في الحلق والسعال والعطاس وشعورًا عامًا بالاعتلال، أو أوجاعًا خفيفة في الجسم أو صداعًا خفيفًا وحمى خفيفة.

وأشارت سعود الطبية، إلى أن مضاعفات الأنفلونزا تشمل التهاب الرئة والتهاب الشعب الهوائية ونوبات احتدام الربو ومشاكل القلب والتهابات الأذن ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أما مضاعفات الزكام فتشمل التهاب الأذن الوسطى والربو والتهاب الجيوب الأنفية.

وأكدت بأنه لا يوجد لقاح للوقاية من الزكام لكن يمكن اتباع سلوكيات لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه ومنها: غسل اليدين جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وإذا لم يتوفر الماء والصابون فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.