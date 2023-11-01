Icon

توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم Icon سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام Icon رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق Icon محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 Icon تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم Icon فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم Icon لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر Icon لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة Icon أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
الأعراض تتشابه ويصعب التفريق بينها

سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن أعراض عدوى الأنفلونزا والزكام تتشابه، وأنه من الصعب التفريق بينهما.

وقالت سعود الطبية، إن الأنفلونزا تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي ويختلف هذا النوع من الأنفلونزا عن فيروسات أنفلونزا المعدة، التي تسبب الإسهال والقيء، أما الزكام فمرض يصيب الأنف والحلق.

قد يهمّك أيضاً
جاهزية واحترافية عالية للتعامل مع أي حدث في التمرين التعبوي وطن 93

جاهزية واحترافية عالية للتعامل مع أي حدث في التمرين التعبوي وطن 93

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة والاحتلال يهاجم برًّا وبحرًا وجوًّا

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة والاحتلال يهاجم برًّا وبحرًا وجوًّا

أعراض الأنفلونزا

وأضافت أن الأعراض الشائعة للأنفلونزا تشمل: الحمى وآلام العضلات والشعور بالقشعريرة، والتعرق والصداع والسعال الجاف والمستمر، وضيق النفس والتعب والضعف ورشح الأنف أو احتقانه، كذلك التهاب الحلق وألم في العين، والقيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.

أعراض الزكام

أما أعراض الزكام فتبدأ بعد التعرض للفيروس المسبب له بمدة يوم إلى 3 أيام، وتتباين الأعراض من حالة إلى أخرى وقد تشمل سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب أو حكة في الحلق والسعال والعطاس وشعورًا عامًا بالاعتلال، أو أوجاعًا خفيفة في الجسم أو صداعًا خفيفًا وحمى خفيفة.

وأشارت سعود الطبية، إلى أن مضاعفات الأنفلونزا تشمل التهاب الرئة والتهاب الشعب الهوائية ونوبات احتدام الربو ومشاكل القلب والتهابات الأذن ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أما مضاعفات الزكام فتشمل التهاب الأذن الوسطى والربو والتهاب الجيوب الأنفية.

وأكدت بأنه لا يوجد لقاح للوقاية من الزكام لكن يمكن اتباع سلوكيات لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه ومنها: غسل اليدين جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وإذا لم يتوفر الماء والصابون فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم