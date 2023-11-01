توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن أعراض عدوى الأنفلونزا والزكام تتشابه، وأنه من الصعب التفريق بينهما.
وقالت سعود الطبية، إن الأنفلونزا تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي ويختلف هذا النوع من الأنفلونزا عن فيروسات أنفلونزا المعدة، التي تسبب الإسهال والقيء، أما الزكام فمرض يصيب الأنف والحلق.
وأضافت أن الأعراض الشائعة للأنفلونزا تشمل: الحمى وآلام العضلات والشعور بالقشعريرة، والتعرق والصداع والسعال الجاف والمستمر، وضيق النفس والتعب والضعف ورشح الأنف أو احتقانه، كذلك التهاب الحلق وألم في العين، والقيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنة بالبالغين.
أما أعراض الزكام فتبدأ بعد التعرض للفيروس المسبب له بمدة يوم إلى 3 أيام، وتتباين الأعراض من حالة إلى أخرى وقد تشمل سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب أو حكة في الحلق والسعال والعطاس وشعورًا عامًا بالاعتلال، أو أوجاعًا خفيفة في الجسم أو صداعًا خفيفًا وحمى خفيفة.
وأشارت سعود الطبية، إلى أن مضاعفات الأنفلونزا تشمل التهاب الرئة والتهاب الشعب الهوائية ونوبات احتدام الربو ومشاكل القلب والتهابات الأذن ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أما مضاعفات الزكام فتشمل التهاب الأذن الوسطى والربو والتهاب الجيوب الأنفية.
وأكدت بأنه لا يوجد لقاح للوقاية من الزكام لكن يمكن اتباع سلوكيات لمنع انتشار الفيروس والوقاية منه ومنها: غسل اليدين جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وإذا لم يتوفر الماء والصابون فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% على الأقل.