سعود الطبية توضح مضاعفات إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية والعلاج

وجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة، والتي تشمل إعطاء الأطفال اللقاح المقاوم لالتهاب المعدة والأمعاء الناجم عن فيروس روتا، إلى جانب غسل اليدين جيدًا وشرب ماء نظيف، وكذلك الابتعاد عن المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها مع الآخرين في المنزل، وكذلك تنظيف الأسطح باستمرار.

ما هي إنفلونزا المعدة؟

وأوضحت المدينة، في بيان لها، أن إنفلونزا المعدة ليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية، وإنما هي عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفايروس وفيروس الروتا.

وأشارت إلى أن إنفلونزا المعدة تهاجم الأمعاء مما يسبب علامات وأعراض مثل: إسهال مائي وتشنجات البطن والألم والغثيان والقيء وألم العضلات أو الصداع والحمى، حيث يصبح الشخص عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة عند تناول طعام أو شراب يحتوي على الفيروس أو مشاركة أدواته مثل المنشفة والطعام الخاص به مع شخص حامل للعدوى.

مضاعفات أنفلونزا المعدة

وأشارت سعود الطبية، إلى أن الجفاف من أبرز المضاعفات ويتمثل في فقدان حاد في الماء والأملاح والمعادن الأساسية خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مما يتطلب في بعض الأحيان دخول المريض إلى المستشفى لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.