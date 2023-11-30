ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن تبهج زوار موسم الرياض بيان مشترك.. الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي 5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة 222 مليون دولار أرباح MBC من طرح أسهمها في تداول سعود المعجب رئيساً لجمعية النواب العموم العرب العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية لعبة موبايل تتفوق على بابجي بإيرادات قيمتها 1.8 مليار دولار مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية
أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.
وكان النائب العام قد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٩-١١-٢٠٢٣م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، والذي تم خلاله إعلان انتخاب معاليه بالرئاسة.
وأكد المعجب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وشكر الشيخ المعجب أعضاء الجمعية على ثقتهم في النيابة العامة في المملكة وانتخابه رئيساً للجمعية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.
يُذكر أن المملكة ممثلة في “النيابة العامة” تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019م، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.