Icon

ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن تبهج زوار موسم الرياض Icon بيان مشترك.. الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي Icon 5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة Icon 222 مليون دولار أرباح MBC من طرح أسهمها في تداول Icon سعود المعجب رئيساً لجمعية النواب العموم العرب Icon العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية Icon لعبة موبايل تتفوق على بابجي بإيرادات قيمتها 1.8 مليار دولار Icon مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي Icon ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس Icon إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سعود المعجب رئيساً لجمعية النواب العموم العرب

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
سعود المعجب رئيساً لجمعية النواب العموم العرب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.

وكان النائب العام قد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٩-١١-٢٠٢٣م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، والذي تم خلاله إعلان انتخاب معاليه بالرئاسة.

قد يهمّك أيضاً
منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة

منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

تحقيق الأهداف المرجوة

وأكد المعجب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.

وشكر الشيخ المعجب أعضاء الجمعية على ثقتهم في النيابة العامة في المملكة وانتخابه رئيساً للجمعية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.

يُذكر أن المملكة ممثلة في “النيابة العامة” تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019م، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار