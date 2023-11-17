سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج بالرياض رئيس مالاوي يحظر على نفسه ووزرائه السفر الخارجي منتخب البرتغال يتجاوز ليختنشتاين بثنائية رونالدو وكانسيلو لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر بتصفيات كأس العالم توضيح من مساند بشأن استقدام العمالة من تايلاند منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024 فيوري وأوسيك وجهًا لوجه على لقب الوزن الثقيل بلا منازع وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات
باشر الدفاع المدني بالرياض سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج، نتج عن أضرار مادية، ولا إصابات.
وشهدت منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، مساء الخميس، ولا زالت مستمرة حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
وتوقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على الرياض لساعة متأخرة من هذه الليلة.
وقال القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس: إن التوقعات أن تكون الحالة المطرية على الرياض بأمطار متوسطة عمومًا وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة، موضحًا أن المركز يتابع الحالة بشكل مستمر، آملًا من الجميع توخي الحيطة والحذر.