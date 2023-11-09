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بهدف تحسين تجربة المتنزهين

سكان وزوار جدة يستمتعون بـ واجهة أبحر البحرية قريبًا

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
سكان وزوار جدة يستمتعون بـ واجهة أبحر البحرية قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة جدة، مساء اليوم الخميس، أن سكان وزوار المدينة يستمتعون قريبًا بواجهة أبحر البحرية.

وتأتي أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، والمتوقع افتتاحه قريبًا.

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واجهة أبحر البحرية

وبحسب أمانة جدة، قيمة المشروع بلغ نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر، ويحتوي على “ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسار للدراجات وشواطئ رملية ومواقف للسيارات؛ إضافة إلى سقالة بحرية ومبانٍ خدمية واستثمارية وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول”، كما ستتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

تحسين تجربة الزوار

وتسعى الأمانة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلًا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

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