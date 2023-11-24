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الإيداع بمدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24

سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في الحساب البنكي للمستفيدين بأقرب وقت ممكن.

موعد الدعم

وأعاد برنامج سكني التذكير بأنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

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يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

يذكر أن “سكني” أتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج، ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًّا من خلال زيارة الرابط هنا، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية.

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