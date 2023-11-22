سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف

يُقدم النجم سلطان الغنام مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، لينفرد بصدارة قائمة خاصة.

سلطان الغنام يتصدر القائمة

وكشف حساب روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن ترتيب المساهمات التهديفية للمدافعين، وجاء سلطان الغنام في المقدمة برصيد 4 مساهمات، وعلق قائلًا: “عندما يكون المدافع داعمًا”.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المغربي رومان سايس في المركز الثاني خلف سلطان الغنام برصيد 3 مساهمات، بالتساوي مع زميله البرازيلي إياغو سانتوس، ونجم الأخدود، الروماني أندريه بوركا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.