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ضمن منافسات دوري روشن

سلطان الغنام يخطف الأنظار هذا الموسم

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
سلطان الغنام يخطف الأنظار هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم سلطان الغنام، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز الأظهرة في دوري روشن السعودي.

تألق سلطان الغنام

وشارك سلطان الغنام بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الأخدود بالأمس، وصنع الهدف الأول الذي سجله سامي النجعي، ليكون المدافع الأكثر مساهمات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بـ5 مساهمات.

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وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أن سلطان الغنام هو أكثر ظهير في كل الأندية العربية مساهمة في الأهداف هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة، وسجل 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

سلطان الغنام
الغنام – المصدر @SPL

فوز النصر ضد الأخدود

ولعب النصر ضد الأخدود بالأمس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط، ويتواجد في المركز الـ16.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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