سلطان الغنام يخطف الأنظار هذا الموسم

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يُقدم النجم سلطان الغنام، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز الأظهرة في دوري روشن السعودي.
وشارك سلطان الغنام بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الأخدود بالأمس، وصنع الهدف الأول الذي سجله سامي النجعي، ليكون المدافع الأكثر مساهمات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بـ5 مساهمات.
وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أن سلطان الغنام هو أكثر ظهير في كل الأندية العربية مساهمة في الأهداف هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة، وسجل 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.
ولعب النصر ضد الأخدود بالأمس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط، ويتواجد في المركز الـ16.