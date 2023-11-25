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لتستكمل ما حققته من نجاحات في مسيرتها الإعلامية المتميزة

سلمان الدوسري: من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد.. الحدث تبدأ مرحلة جديدة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
سلمان الدوسري: من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد.. الحدث تبدأ مرحلة جديدة
المواطن - فريق التحرير

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علق وزير الإعلام سلمان الدوسري على انطلاق قناة الحدث من العاصمة الرياض، وفي إنجاز جديد يضاف للإعلام السعودي والمملكة بصفة عامة.

الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد

وقال الدوسري، عبر حسابه في منصة إكس “من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد؛ مرحلة جديدة تبدأها قناة الحدث لتستكمل ما حققته من نجاحات في مسيرتها الإعلامية المتميزة، ولتكون فرصة إعلامية ذهبية أمام شباب وشابات المملكة للعمل والتدرب في أروقتها”.

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الحدث تنطلق من الرياض

ويأتي انطلاق الحدث من الرياض، لتعكس نجاح وريادة السعودية في شتى المجالات، وخاصة المجال الإعلامي.

وتفاعل الإعلاميون، عبر وسم: الحدث في الرياض ، حيث علقت الإعلامية أحلام اليعقوب بقولها: “قناة الحدث تتوسع وتطلق بثها اليوم من العاصمة الرياض .. أشهر طويلة من التعب والعمل الدؤوب لتخرج لكم كما عهدتموها صوتا وصورة لأحداث العالم بكامل الجودة والاحترافية .. أهلا وسهلا بكل الزملاء بين أهلهم وأحبابهم نورتو الرياض”.

وقال الإعلامي والمذيع Mohammad Alqannas: “اليوم انطلاقة الحدث في الرياض، لتواصل العمل بموضوعية ومهنية كما هي عادتها، لذلك توسعت لتبث من الرياض.. حيث يصنع الحدث”.

وعلقت الإعلامية ريم بوقمرة بقولها: “كل النجاح لزملائي الأعزاء.. الحدث في الرياض موفقين بإذن الله”.

 

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