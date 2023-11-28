سلمان الدوسري يشرّف حفل الشيخ جميل الحجيلان

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يشرّف معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري بحضوره احتفالية كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتكريم معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023م في تمام الساعة 1:00م، بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وقال عميد كلية الإعلام والاتصال سمو الأمير سعد ال سعود أن هذه اللفتة من معالي الوزير الأستاذ سلمان الدوسري تعبر عن قيمة الوفاء وتقدير الرموز، وهو ما تعتز به بلادنا العزيزة التي دأبت على تقدير أبنائها ورموزها وقاماتها الذين سخروا جهودهم لهذا الوطن العظيم.
وعَدَّ سمو العميد حضور معالي الوزير الدوسري تقديرًا وتكريمًا لمسيرة معالي الشيخ الحجيلان، وهي لفتة نابعة من سجية نبيلة لدى معاليه تبرهن على تقديره لرموز الوطن في مجال الإعلام والعطاء عامة، مؤكداً اعتزاز كلية الإعلام والاتصال بتشريف معاليه بالحضور ومنوهاً بآفاق من التعاون المثمر والممتد بين الوزارة وقطاعتها وبين المؤسسات الأكاديمية.