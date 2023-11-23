“سلمان للإغاثة” يوقع مذكرة تعاون لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات لغزة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتورة نيفين رياض القباج، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتهدف المذكرة إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في المجال الإنساني والإغاثي، وتسهيل استقبال المساعدات الإغاثية السعودية الجوية والبحرية، وتوفير مخازن مهيأة لتخزين المساعدات الإغاثية بأنواعها، وجدولة دخول ووصول المساعدات للمستفيدين داخل قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.