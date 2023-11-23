“سلمان للإغاثة” يوقع مذكرة تعاون لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات لغزة افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد 3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد سبب تأجيل الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى الجمعة السعودية تقود الآن أكبر حراك دبلوماسي في العالم
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتورة نيفين رياض القباج، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في المجال الإنساني والإغاثي، وتسهيل استقبال المساعدات الإغاثية السعودية الجوية والبحرية، وتوفير مخازن مهيأة لتخزين المساعدات الإغاثية بأنواعها، وجدولة دخول ووصول المساعدات للمستفيدين داخل قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.