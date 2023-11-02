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بعد نهاية الدوري البرازيلي

سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم جريميو البرازيلي، الأوروغوياني لويس سواريز قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

سواريز يقترب من إنتر ميامي

وذكرت صحيفة “إل باييس” الأوروغويانية: “سواريز سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو عقب انتهاء الدوري البرازيلي في شهر ديسمبر المقبل”.

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لويس سواريز
لويس – المصدر @LuisSuarez9

وأضافت الصحيفة: “سيوقع النجم الأوروغوياني عقدًا لموسم واحد مع إنتر ميامي، مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي، وسيكون لديه عقد كلاعب من الفئة المميزة”.

وسيعوض سواريز رحيل المهاجم جوزيف مارتينيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، الذي أعلن المدير الفني تاتا مارتينو، أنه لن يستمر مع الفريق.

لويس سواريز
لويس – المصدر @LuisSuarez9

مزاملة ميسي وبوسكيتس وألبا مجددًا

وفي حالة انضمام النجم الأوروغوياني إلى صفوف إنتر ميامي، سيعود لمزاملة الثلاثي ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مجددًا، بعدما رحل عن برشلونة وانفصل عنهم في عام 2020.

ورحل صاحب الـ36 عامًا، من برشلونة، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، ثم انتقل لفريق ناسيونال مونتيفيدو الأوروغوياني، وأخيرًا جريميو والذي سجل بقميصه 10 أهداف حتى الآن.

سواريز وميسي
لويس وميسي

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