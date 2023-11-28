سودانيان يواجهان غرامة 48 ألف ريال لنقلهما الحطب المحلي في عسير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية مُخالفين لنظام البيئة، لنقلهما أكثر من (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة عسير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.