سودانيان يواجهان غرامة 48 ألف ريال لنقلهما الحطب المحلي في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية مُخالفين لنظام البيئة، لنقلهما أكثر من (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة عسير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

عقوبة بيع وتخزين الحطب

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الاعتداء على البيئة

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.