سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين

يشهد معبر رفح حركة دؤوبة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تجري الترتيبات لدخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى مصر بالتزامن مع نقل عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين.

دخول سيارات الإسعاف المصرية

ودخلت بعض سيارات الإسعاف المصرية لنقل ذوي الإصابات الخطيرة والحالات التي تحتاج رعاية عاجلة إلى مصر حيث تم تجهيز مستشفى ميداني متكامل في الجانب المصري في مدينة الشيخ زويد شمال شرق سيناء، إضافة إلى رفع جاهزية العديد من المستشفيات المصرية في شمال سيناء ومدن القناة.

شاهد.. بدء مرور شاحنات وسيارات إسعاف من #مصر إلى قطاع #غزة عبر معبر رفح لاستقبال الحالات الصحية الحرجة والسماح لحاملي الجوازات الأجنبية بالمغادرة#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/Ekd82kcoxU — ا لـحـدث (@AlHadath) November 1, 2023

انتشار آليات عسكرية

كما شهد الجانب المصري من المعبر حشد الآليات والمعدات العسكرية لتأمين الحدود وتنظيم عملية دخول الأجانب إلى الجانب المصري.

مصر تنشر عشرات الدبابات والمدرعات قرب معبر رفح pic.twitter.com/YcJ95bGCIW — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 1, 2023

وشهد الجانب الفلسطيني من المعبر تجمع العشرات من حاملي الجوازات الأجنبية الذين يرغبون في مغادرة القطاع الذي يشهد عمليات عدوان إسرائيلي مستمرة منذ أكثر من 25 يومًا.

صور مباشرة تظهر وصول عدد من حاملي الجوازات الأجنبية إلى معبر #رفح تمهيدا لخروجهم من قطاع #غزة#العربية pic.twitter.com/DGePkA1SuJ — العربية (@AlArabiya) November 1, 2023

المسموح لهم بدخول مصر

وكشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وشملت القوائم أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان، بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة.

فتح معبر رفح

ومنذ اندلاع شرارة الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نزح أكثر من 800 ألف من شمال غزة نحو الجنوب بينهم المئات من حامي الجنسيات الأجنبية.

وكانت مصر اشترطت السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ أكثر من 3 أسابيع، بلا كهرباء ولا مياه، ولا سلع غذائية أو وقود مقابل فتح معبر رفح.