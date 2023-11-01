Icon

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 Icon ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض Icon تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم Icon مشاركون في المنتدى الدولي للأمن السيبراني من 120 دولة Icon سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين Icon مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق Icon استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا Icon مقترح عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد يثير الجدل: الجمعة عبادة أم عمل؟ Icon منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة Icon آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية

سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين
المواطن - سعد البحيري

مواضيع ذات علاقة

يشهد معبر رفح حركة دؤوبة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تجري الترتيبات لدخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى مصر بالتزامن مع نقل عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين.

دخول سيارات الإسعاف المصرية

ودخلت بعض سيارات الإسعاف المصرية لنقل ذوي الإصابات الخطيرة والحالات التي تحتاج رعاية عاجلة إلى مصر حيث تم تجهيز مستشفى ميداني متكامل في الجانب المصري في مدينة الشيخ زويد شمال شرق سيناء، إضافة إلى رفع جاهزية العديد من المستشفيات المصرية في شمال سيناء ومدن القناة.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

انتشار آليات عسكرية

كما شهد الجانب المصري من المعبر حشد الآليات والمعدات العسكرية لتأمين الحدود وتنظيم عملية دخول الأجانب إلى الجانب المصري.

وشهد الجانب الفلسطيني من المعبر تجمع العشرات من حاملي الجوازات الأجنبية الذين يرغبون في مغادرة القطاع الذي يشهد عمليات عدوان إسرائيلي مستمرة منذ أكثر من 25 يومًا.

 

المسموح لهم بدخول مصر

وكشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وشملت القوائم أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان، بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة.

فتح معبر رفح

ومنذ اندلاع شرارة الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نزح أكثر من 800 ألف من شمال غزة نحو الجنوب بينهم المئات من حامي الجنسيات الأجنبية.

معبر رفح

وكانت مصر اشترطت السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ أكثر من 3 أسابيع، بلا كهرباء ولا مياه، ولا سلع غذائية أو وقود مقابل فتح معبر رفح.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة المنزلية
السعودية اليوم

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة...

السعودية اليوم
أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة
العالم

أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي...

العالم
مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح مهمة للوقاية
صحة وطب‎

مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح...

صحة وطب‎
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا
الرياضة

تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور...

الرياضة
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم
آخر الاخبار

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في...

آخر الاخبار
محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد...

أخبار رئيسية