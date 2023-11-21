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بدأت بضبط شخص من جنسية إفريقية

سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، عن تفاصيل كشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض.

تفاصيل الواقعة

وقال المقحم خلال لقائه في برنامج “في الصورة”: إن القصة بدأت بضبط شخص من جنسية إفريقية بحوزته سيجارة حشيش، حيث أظهرت هذه القضية كيف يمكن للضباط والمحققين التركيز على الجانب المالي للجرائم لكشف الشبكات الإجرامية.

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وشدد المقحم أهمية تدريب وتأهيل الضباط للتعامل مع الجرائم والتركيز على التفاصيل، بما في ذلك الجانب المالي. وفي هذه القضية، قام ضابط مكافحة المخدرات بالتحقيقات والتحقق من المستفيد من بيع السيجارة المضبوطة. وبفحص هاتف المشتبه به، تم العثور على مكالماته مع شخص آخر من جنسية عربية، وتبين أنه صاحب سوبر ماركت.

مراقبة لأيام

ولفت إلى أنه تم مراقبة الشخص والسوبر ماركت لعدة أيام، وبفضل التحقيقات والمراقبة، تم تحديد شركة أخرى تعمل في بيع البطاريات والتي كان أحد مستفيدي بيع المخدرات يعمل بها. وبفحص الشركة ومتابعة الشخص الذي يتلقى الأموال من صاحب السوبر ماركت، تم اكتشاف المستفيد الحقيقي من أموال المخدرات.

وأضاف أنه تبين بكون المستفيد هو شخص من خارج المملكة يقوم بتهريب المخدرات إلى الداخل. تم التعاون الدولي للقبض عليه، وتم أيضًا القبض على صاحب السوبر ماركت، وعُثر في منزله على مبلغ مالي كبير قدر بـ 4 ملايين ريال. هذه القصة تبرز أهمية الاهتمام بالتفاصيل والتدقيق في الجانب المالي لكشف الشبكات الإجرامية.

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