سيرانا وجهة سياحية استثنائية منحوتة في أحضان جبال نيوم

تعد سيرانا هي ملاذ الباحثين عن الصفاء والهدوء في أحضان الطبيعة الجبلية الخلابة، وستصبح زيارتها فرصة حقيقية لاكتشاف المعنى الحقيقي للهدوء في أحضان الطبيعة، والوجهة السياحية الجديدة على ساحل نيوم الخلّاب، تضمّ فندقاً استثنائياً، ونادياً شاطئياً مميّزاً، ومرافق عالمية المستوى للطعام والترفيه.

ووجهت نيوم دعوة للسائحين حول العالم، عبر حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، تقول فيها “انطلق من عالمنا المتصل للغاية وأعد التواصل مع الطبيعة في سيرانا، وهي وجهة جديدة مذهلة على ساحل نيوم المذهل، والتي تضم فندقًا استثنائيًا ونادياً شاطئياً ومرافق صحية”.

ومن المقرر أن تنفق السعودية أكثر من 175 مليار دولار كل عام على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028، مع حوالي 1.3 تريليون دولار من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وستصبح مدينة نيوم الطموحة مدينة ذكية، وهي منطقة ستتميز بالعديد من المدن والمنتجعات الفخمة وغيرها من المشاريع العقارية القائمة على السياحة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقالت تقرير الصحيفة البريطانية إن سيرانا، هي أحدث خطة في إطار المشروع، فهو فندق مذهل سيتم بناؤه على جبل من صنع الإنسان مع هندسة معمارية متميزة. سيتم نحت المبنى بأكمله في سفح الجبل وسيستضيف مرافق مثل نادي الشاطئ المميز، ومرفق صحي كبير، ومسارات طبيعية جميلة يمكن اكتشافها سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل.

Siranna offers the ultimate escape from the everyday.

Switch off from our hyper connected world and reconnect with nature at Siranna, a stunning new destination on NEOM’s awe-inspiring coast, featuring an exclusive hotel, beach club and wellness facilities.#Siranna #NEOM pic.twitter.com/IfJdVftSED

