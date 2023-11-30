سيرانا وجهة سياحية استثنائية منحوتة في أحضان جبال نيوم

تعد سيرانا هي ملاذ الباحثين عن الصفاء والهدوء في أحضان الطبيعة الجبلية الخلابة، وستصبح زيارتها فرصة حقيقية لاكتشاف المعنى الحقيقي للهدوء في أحضان الطبيعة، والوجهة السياحية الجديدة على ساحل نيوم الخلّاب، تضمّ فندقاً استثنائياً، ونادياً شاطئياً مميّزاً، ومرافق عالمية المستوى للطعام والترفيه.

دعوة للعودة لأحضان الطبيعة عبر سيرانا

ووجهت نيوم دعوة للسائحين حول العالم، عبر حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، تقول فيها “انطلق من عالمنا المتصل للغاية وأعد التواصل مع الطبيعة في سيرانا، وهي وجهة جديدة مذهلة على ساحل نيوم المذهل، والتي تضم فندقًا استثنائيًا ونادياً شاطئياً ومرافق صحية”.

ومن المقرر أن تنفق السعودية أكثر من 175 مليار دولار كل عام على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028، مع حوالي 1.3 تريليون دولار من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

مدينة سياحية منحوتة في الجبل

وستصبح مدينة نيوم الطموحة مدينة ذكية، وهي منطقة ستتميز بالعديد من المدن والمنتجعات الفخمة وغيرها من المشاريع العقارية القائمة على السياحة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقالت تقرير الصحيفة البريطانية إن سيرانا، هي أحدث خطة في إطار المشروع، فهو فندق مذهل سيتم بناؤه على جبل من صنع الإنسان مع هندسة معمارية متميزة. سيتم نحت المبنى بأكمله في سفح الجبل وسيستضيف مرافق مثل نادي الشاطئ المميز، ومرفق صحي كبير، ومسارات طبيعية جميلة يمكن اكتشافها سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل.

Siranna offers the ultimate escape from the everyday. Switch off from our hyper connected world and reconnect with nature at Siranna, a stunning new destination on NEOM’s awe-inspiring coast, featuring an exclusive hotel, beach club and wellness facilities.#Siranna #NEOM pic.twitter.com/IfJdVftSED — NEOM (@NEOM) November 29, 2023

التفاصيل الكاملة لمشروع سيرانا

وبحسب مخطط مشروع سيرانا، سيتم بناء حمامات سباحة متعددة في جميع أنحاء الفندق الذي يضم 65 غرفة مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر، وسيؤدي كل حمام سباحة إلى شاطئ ذهبي خاص. وسيصل الضيوف إلى الخليج المعزول عبر وسائل النقل المائي وسيمرون عبر التكوينات الصخرية الطبيعية قبل الوصول إلى المدخل المذهل للمنتجع.

وسيشهد مشروع سيرانا، الذي يقع على ساحل خليج العقبة، 35 وحدة سكنية فاخرة وحصرية. الفكرة التوجيهية للتطوير هي ضمان القليل من التدخل في الطبيعة، مع استخدام إجراءات مدروسة ومتعمدة لحماية المناظر الطبيعية المحيطة.

أهمية المشروع للاقتصاد السعودي

وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذا المشروع إلى تنويع اقتصاد البلاد من أجل تقليل اعتمادها على النفط. بدعم من صندوق الاستثمار الخاص السعودي بقيمة 500 مليار دولار، المجموعة التي اشترت نادي نيوكاسل يونايتد، تعد خطط نيوم طموحة للغاية لدرجة أن بعض التكنولوجيا غير موجودة حتى الآن. وستقع مدينة نيوم على الحدود مع الأردن ومصر وستبدأ في الترحيب بالمقيمين والشركات بحلول عام 2025.

وهناك خطة أخرى مذهلة في إطار المشروع وهي أوكساجون، وهي مدينة ساحلية مخططة على شكل مثمن سيتم بناؤها على البحر الأحمر في أقصى جنوب منطقة نيوم.

أهم مشروعات نيوم السياحية



ووفقًا للمطورين العقاريين، سيكون ميناء أوكساجون ومركزها اللوجستي أكبر هيكل عائم في العالم. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “ستساهم أوكساجون في إعادة تحديد نهج العالم في التنمية الصناعية في المستقبل، وحماية البيئة مع خلق فرص العمل والنمو لنيوم”. “وسوف يساهم في التجارة الإقليمية للمملكة العربية السعودية ويدعم إنشاء نقطة محورية جديدة لتدفقات التجارة العالمية”.

وسيتم بناء منتجع للتزلج في جبال السروات بالقرب من شمال منطقة نيوم باسم تروجينا. وسيوفر منتجع التزلج والأنشطة الخارجية الذي تبلغ مساحته 60 كيلومترًا مربعًا التزلج على مدار العام، ومن المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

ومن المخطط إنشاء منتجع جزيرة آخر يسمى سندالة داخل البحر الأحمر. وتستهدف الجزيرة التي تبلغ مساحتها 840 ألف متر مربع مجتمع اليخوت، وستحتوي على مرسى يضم 86 رصيفًا والعديد من الفنادق. سيتم الترحيب بالدفعة الأولى من الضيوف في وقت مبكر من عام 2024، وسيكون منتجع الجزيرة هو الأول من بين 10 مناطق تم الانتهاء منها كجزء من مشروع نيوم الضخم في شمال شرق المملكة العربية السعودية.