سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود

تسبب اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إثارة الجدل، وذلك بعد أن شوهد وهو يستنشق شيئًا غريبًا في مباراة النصر والأخدود التي أُقيمت أول أمس الجمعة في الجولة الـ14 من دوري روشن.

ماذا فعل سيكو فوفانا ؟

ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ فوفانا وهو يستنشق شيئًا غريبًا، حيث تحدث ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي عن ما استنشقه فوفانا قائلًا عبر منصة “إكس”: “وش الشيء اللي يشمه فوفانا؟!، غالبًا زيت النعناع وهذا يُستخدم في عدة رياضات مختلفة من بعض الرياضيين لغرض، يُعطيه الشعور بالتركيز أعلى ويُحسن من قدراته على التنفس، ويُستخدم أحيانًا لو اللاعب عنده احتقان”.

وكان النصر انتصر على فريق الأخدود بثلاثية دون رد أحرزها كل من سامي النجعي هدفًا وكريستيانو رونالدو هدفين.