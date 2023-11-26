رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة توضيح هام بشأن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي فوز صعب لـ الزمالك ضد أبوسليم في الكونفيدرالية
تسبب اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إثارة الجدل، وذلك بعد أن شوهد وهو يستنشق شيئًا غريبًا في مباراة النصر والأخدود التي أُقيمت أول أمس الجمعة في الجولة الـ14 من دوري روشن.
ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ فوفانا وهو يستنشق شيئًا غريبًا، حيث تحدث ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي عن ما استنشقه فوفانا قائلًا عبر منصة “إكس”: “وش الشيء اللي يشمه فوفانا؟!، غالبًا زيت النعناع وهذا يُستخدم في عدة رياضات مختلفة من بعض الرياضيين لغرض، يُعطيه الشعور بالتركيز أعلى ويُحسن من قدراته على التنفس، ويُستخدم أحيانًا لو اللاعب عنده احتقان”.
وكان النصر انتصر على فريق الأخدود بثلاثية دون رد أحرزها كل من سامي النجعي هدفًا وكريستيانو رونالدو هدفين.
🟡🔵 وش الشيء اللي يشمه فوفانا ؟؟
– غالباً زيت النعناع وهذا يستخدم في عدة رياضات مختلفة من بعض الرياضيين لغرض :
– يعطيه شعور بالتركيز أعلى
– يحسن عنده من التنفس
– تستخدم أحياناً لو اللاعب عنده احتقان#إصابة_ملاعب pic.twitter.com/OEBJntnJP6
— ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) November 24, 2023