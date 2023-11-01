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طالب بايدن بإجراءات لمعالجة الكارثة الإنسانية

سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى هدنة إنسانية ووضع حد للهجوم الجوي العشوائي الذي تشنه إسرائيل، وسط تزايد المطالب العالمية بوقف إطلاق النار.

وقف فوري لإطلاق النار

وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف، وسط تزايد المطالب العالمية بوقف إطلاق النار، عقب مقتل أكثر من 8500 فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب موقع commondreams المختص بأخبار الحزب الجمهوري.

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توجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء ليقول: إن الأولوية “في الوقت الحالي يجب أن تكون وقف القصف وجلب أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية”.

هدنة إنسانية في غزة

دعا ساندرز النائب الجمهوري عن ولاية فيرمونت مرة أخرى إلى هدنة إنسانية، أو وقف مؤقت للأعمال العدائية لتوصيل الضروريات وعمليات الإجلاء المحتملة، بدلًا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، أو تعليق طويل الأمد للقتال، وهو ما دعت إليه مجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب، والكثير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المئات من العاملين في حملته الرئاسية.

وقال السيناتور: إن الكونجرس وإدارة بايدن وبقية العالم يجب أن يتخذوا إجراءات لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث نزح أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعاني السكان من نقص الإمدادات من الضروريات. وأشار إلى أن المرافق الطبية هناك في حالة كارثية، حيث يوجد مئات الأطفال في الحاضنات والمرضى على أجهزة دعم الحياة معرضون لخطر الموت في حالة نفاد الوقود من المولدات التي تدعمهم.

موقف بيرني ساندرز من غزة

وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت إعلان إسرائيل الحرب، على غزة شدد ساندرز مرارًا وتكرارًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك عن طريق منع تمرير تشريعات الحزب الجمهوري. وحذر من أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.

شغل ساندرز مقعدًا في مجلس النواب الأمريكي لمدة 16 عامًا من عام 1991 حتى عام 2007 كممثل عن ولاية فيرمونت. وفي عام 2007، انتخب ساندرز ليكون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، واستمر في تولي هذا المنصب حتى اليوم.

تأثير بيرني على الرأي العام الأمريكي

بيرني ساندرز كان مرشحًا للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وعام 2020. حقق نجاحًا كبيرًا في حملتيه، وشدد على قضايا مثل التعليم المجاني، والرعاية الصحية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد في النظام السياسي والاقتصادي.

ويعتبر بيرني ساندرز شخصية بارزة في الساحة السياسية الأمريكية، وقد أثرت أفكاره ورؤيته في النقاشات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

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