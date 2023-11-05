سيول منقولة في تبوك وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول في عدة طرق.

تنبيه عاجل لقائدي المركبات

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان لها: “ننبه إلى وجود سيول منقولة تعبر طريق القليبة بمنطقة تبوك مصحوبة بأتربة، وذلك على طريقي تبوك – القليبة – تيماء “.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان السيول المنقولة.

سيول قوية وخطيرة تقطع طريق المعظم شرق #تبوك الان س٧.٤٠ م السبت ٢٠ ربيع اخر ١٤٤٥ #تبوك_الان

عضو المجموعة عبدالهادي البدراني pic.twitter.com/H8BNFWCzca — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 4, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان ، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.