سيول وبرد في حائل والقصيم

تدفقت السيول بشدة في العديد من محافظات منطقتي حائل والقصيم بعد أمطار الخير والبركة التي هطلت اليوم.

سيول وبرد

وأظهرت عدة مقاطع متداولة اندفاع المياه في الشعاب والأودية بشكل كبير فيما تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة.

ورصدت المقاطع سيولًا شمال الشفا جنوب غرب دخنة وجنوب الرس في منطقة القصيم، كما جرت السيول في المثواة جنوب حائل وغيرها من المحافظات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.