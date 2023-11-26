سڤن تشيد الوجهة الترفيهية الأكبر في عسير بقيمة 1.3 مليار ريال

برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، أقيم حفل لإعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” على مستوى المملكة، والأولى في منطقة عسير.

وجهة ترفيهية فريدة

القيمة الاستثمارية للوجهة الترفيهية تنطلق من قيمتها المالية التي تبلغ 1.3 مليار ريال سعودي، ومن الموقع الاستراتيجي للمشروع الواقع بين مدينتي أبها وخميس مشيط وبالقرب من مطار أبها الدولي. ويمتد المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع على ومساحة بناء تتجاوز 79 ألف متر مربع مما يجعله وجهة ترفيهية فريدة.

تصميم المشروع يحمل توقيع شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية (Gensler)، المستوحى من الهوية العمرانية لمنطقة عسير والتي تتميز بطبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وجمالها المتفرد الذي يتجسد في حصونها وقلاعها.

وقال سمو رئيس هيئة تطوير عسير أثناء كلمة ألقاها بهذه المناسبة: “تشهد منطقة عسير نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات وسط دعم واهتمام بالغ من قيادتنا الموفقة – حفظها الله – ويعتبر مشروع سڤن من المشاريع الأساسية في المنطقة، خطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام”.

وجهة سڤن الترفيهية

من جانبه، قال عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”: “تمثل وجهة سڤن الترفيهية في أبها مشروعًا طموحًا يعكس جهودنا الرامية لتعزيز القطاع الترفيهي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والعمل بتوجيهات وأهداف رؤية المملكة 2030. سوف تساهم الوجهة الترفيهية في أبها في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 مليارات ريال سعودي وسوف تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر بحلول عام 2030. بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان منطقة عسير”.

وأضاف الداود: “حرصنا بالتعاون مع هيئة تطوير عسير وبإشرافٍ مباشر من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بأن تكون التصاميم المعمارية للوجهة مستوحاة من الهوية العمرانية لتتكامل مع المناظر الطبيعية المحيطة بها، وأن تتضمن الوجهة تجارب ترفيهية فريدة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات السكان والزوار من كافة الفئات العمرية وتثري جودة حياتهم. ومن هذا المنطلق، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لشركائنا الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل لجهود ’سڤن‘ لإثراء المشهد الترفيهي في المنطقة”.

كما تعاقدت شركة “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع شركة Modern Building Leaders Co لتنفيذ أعمال بناء الوجهة.

ومن جهته، قال أوليڤر كراسون، الرئيس التنفيذي لشركة قادة البناء الحديث:” تتشرف شركة قادة البناءِ الحديث (MBL) أَن تكونَ من ضمنِ مصافِ الشركاتِ الرائدة التي تَعمل ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وتفخر كونها شركة وطنية بشراكتها الإستراتيجية مع شركةِ “سڤن” لتنفيذ هذا المشروع المميز والذي يعد أحد أيقونات المشاريع الترفيهية بالمنطقة. كما أننا في (MBL) نُسخِر كل جهودنا وخبرتنا الواسعة لتسريع وتيرة الأعمال بالمشروع وتنفيذها بكل دقة ووفق أعلى معايير الجودة والتي تتم باستخدام أحدث المعداتِ والتقنياتِ في مجالِ الإنشاءاتِ مع الالتزام التام بأنظمةِ السلامة والاستدامة للمحافظة على البيئةِ وسلامةِ العاملين بالمشروعِ”.

8 مناطق ترفيهية فريدة

وستحتضن وجهة “سڤن” في أبها 8 مناطق ترفيهية فريدة، تشمل مركز ترفيه عائلي يقدم تجارب متنوعة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الإلكترونية “الأركيد”، وتجارب الواقع الافتراضي الشيّقة، ومنطقة Discovery Adventures المستوحاة من الأدغال والتي يتم تطويرها بالتعاون مع Warner Bros.، ليتمكن زوراها من اكتساب المعرفة من خلال خوض المغامرات المشوقة والاستمتاع بجرعة من الترفيه الهادف والتعليمي. وتتضمن الوجهة أيضًا منطقة PLAY-DOH التي تم تصميمها لتحفّز خيال الأطفال من خلال توفير تجارب تعليمية متنوعة، فضلًا عن منطقة مغامرات الجولف الداخلية المكونة من 12 حفرة تدمج بين أحدث التقنيات، متيحة بذلك للزوار الاستمتاع بتجربة لعب غامرة وممارسة رياضة مسلية.

كما تحتوي الوجهة أيضًا على قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، بالإضافة إلى مضمار داخلي لسيارات “الكارتينج” الكهربائية مجهز بمسارات متعددة المستويات، وصالة بولينج مميزة تتضمن 10 مسارات بتصاميم مستقبلية مميزة. كما وتضم الوجهة الترفيهية في أبها صالة سينما من AMC مزودة بـ 10 شاشات لتجربة سينمائية فاخرة، وتتكامل المناطق الترفيهية مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة لتمنح الباحثين عن البهجة وجهة ترفيهية بمفهوم جديد ومختلف تناسب مختلف الأذواق.

وتعاونت “سڤن” في تصميم هذه المناطق الترفيهية الفريدة في أبها مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجالاتها، من ضمنهم Cundall وTheme 3 وTop Notch وHolofice وThinkwell وSea Quest.

21 وجهة ترفيهية

وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء الوجهات الترفيهية وتشغيلها، وخلق بيئة ترفيهية تلبي احتياجات شرائح المجتمع السعودي كافة وفقًا لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.