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شاب يوثق بقايا كشتة .. أطعمة وخضراوات وأطباق وسفر

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
شاب يوثق بقايا كشتة .. أطعمة وخضراوات وأطباق وسفر
المواطن - فريق التحرير

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وثق شاب بالفيديو بقايا طعام تركها بعض الأشخاص بعد كشتة لهم في البر، مستنكرًا إهدار النعمة بهذا الشكل السفيه على حد قوله.

انتشار بقايا الكشتة

وعرض موثق المقطع أطعمة وخضراوات وعصائر صالحة للاستهلاك وبكميات كبيرة كما أظهر المقطع انتشار القمامة والصناديق الفارغة على مساحات واسعة من المكان الذي تمت فيه الكشتة.

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وتباينت ردود فعل المتابعين على هذا المقطع حيث قال أحد المتابعين :” ناس ما عندها ذوق للأسف، الحمد لله إذا طلعنا مكان ننظف كل شي قبل لا نمشي ونخليه أحسن”. فيما استنكر متابع آخر هذا السلوك بالقول:” وإذا كشتوا ثاني يوم يدورون مكان نظيف”.

مداهمة الأمطار

وعلى الجانب الآخر حاول البعض تفسير ما حدث حيث قال عبدالرحمن الخالد:” شكلها أمطرت عليهم أو نزل برد مو لدرجة ذي صراحة” واتفقت معه مغردة أخرى بالقول:” مستحيل يتركون كل هذا الشيء بدون سبب بالبداية كنت بحكم عليهم بقلة النظافة والتبذير بس معقول فيه ناس من تبذيرها تترك أكل كثير زي كذا؟ ممكن جتهم حالة طارئة ولا إنحاشوا من شيء”.

أما مساعد الزهراني فقال:” يظهر مما تركوه أنه جاءهم ظرف – كمطر شديد – وغادروا المكان وتركوا وراءهم كل شيء ليدركوا الوقت لأن أغلب أماكن الأمطار يتبعها سيول تقطع الطرق، ومما يُظهر نيتهم الطيبة وجود الصحون البلاستيك والسفر وغير ذلك . والمتأمل قليلاً يجد الخضار شبه مغسولة بسبب المطر وكذلك أكياس الشاي شبه مبللة بالماء بحيث تفهم أن هناك مطر شديد دهمهم واضطرّهم للمغادرة بأسرع وقت ”

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