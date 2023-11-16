شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة

انطلقت مساء يوم الثلاثاء سابع حلقات البث المباشر من برنامج شاعر الراية، من مسرح «جامعة الأمام محمد بن سعود» بالرياض، البرنامج الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون وبالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون الشعر النبطي والاهتمام بالأدب العربي.

أعلى نسبة تصويت

تأهل الشاعر السعودي “عويد نجود الشهراني” بتصويت الجمهور كثاني متسابق يتأهل إلى المرحلة الرابعة وينضم للشاعر عساف أبوثنين، وكانت قصيدة الشاعر قد حظيت بإعجاب لجنة التحكيم والجمهور حيث حصل على أعلى نسبة تصويت عن الآخرين.

تميزت الحلقة بحضور “علي القرني” رائد الفضاء الذي كان فخرًا للشعب، حيث إن المتسابق “محمد غازي التوم ” تألق بقصيدة مدح وثناء لرواد الفضاء فـ شاد أننا “سعوديين همتنا طويق وندرك الغاية” وهذا ما يتميز به أبناء هذا الوطن العظيم.

بقرار لجنة التحكيم تأهلت الشاعرة “العنود الواصلية ” للمرحلة ما قبل النهائية، وينتظر الشعراء البقية تصويت الجمهور ليتأهل واحد منهم فقط للمرحلة الرابعة.

المنافسة على اللقب

حيث صرحت لجنة التحكيم للمتسابقين بأن المنافسة على اللقب ارتفعت وأصبحت أكثر صعوبة، ليكونوا أكثر دقة على تجديد أفكارهم والتميز بإبداعهم وقصائدهم لضمان البقاء في دائرة المنافسة.