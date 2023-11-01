شاموسكا يمنح لاعبي التعاون راحة اليوم

منح المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء.

شاموسكا يمنح اللاعبين راحة

وأشار نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن شاموسكا قرر منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، على أن يعاود الفريق تدريباته الجماعية، مساء يوم غد الخميس.

وجاء قرار شاموسكا، بعد خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة قوية ضد الوحدة بالأمس، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدت فوز سكري القصيم بهدفين دون رد؛ وتأهله لربع النهائي.

التعاون يستعد لمواجهة ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعبه في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يتواجد سكري القصيم في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.