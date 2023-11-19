شاهد.. أمطار غزيرة تكسو بريدة حلة من الجمال

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وثقت مقاطع فيديو حالة مطرية غزيرة على بريدة في منطقة القصيم، في ظل استمرار الحالة المطرية التي يشهدها العديد من المناطق على مستوى السعودية.
واليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
هطول أمطار غزيرة على #بريدة بمنطقة #القصيم
عبر:@bandar__W pic.twitter.com/NlcPsg3IDd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 18, 2023
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.