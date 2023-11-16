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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي أبونخلة شمال غرب الرس بمنقطة القصيم، صباح اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد مذهلة لجريان سيول غرب الرس، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

 

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