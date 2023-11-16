شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030 شاعر الراية يواصل تألقه والمنافسة تصبح أكثر صعوبة في الحلقة السابعة 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بـ القطاع الخاص شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس السعودية تستضيف نزال القرن بتوقيع نجوم الملاكمة أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق 50 أسيرًا وهدنة 3 أيام تفاصيل الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل
وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي أبونخلة شمال غرب الرس بمنقطة القصيم، صباح اليوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو مشاهد مذهلة لجريان سيول غرب الرس، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
#شاهد سيل وادي ابونخله شمال غرب #الرس
الخميس ٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @turkeyalshlahy pic.twitter.com/YvUzubhWPF
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 16, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.