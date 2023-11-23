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بعد هطول الأمطار الغزيرة

شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيول جنوب العويقيلة طريق الهبكة في الحدود الشمالية صباح اليوم الخميس.

وتشهد العديد من المناطق، حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط لحبات البرد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

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