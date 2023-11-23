شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على أحياء شرق منطقة حائل، مساء أمس الأربعاء، ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على مركز الأجفر شرق منطقة حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة.

أمطار على الأجفر شرق منطقة #حائل

الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @iI7w22 pic.twitter.com/qW8cpOEbYS — FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023

أمطار غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.