شاهد.. سعوديون وأجانب يؤدون العرضة السعودية من أمام مقر اجتماع إكسبو

وثق مقطع فيديو عدد من السعوديين برفقة عدد من الأجانب يؤدون العرضة السعودية من أمام مقر اجتماع “إكسبو” في ضاحية إيه سي مولينيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

الرياض الأوفر حظًا

ويؤكد المراقبون، أن الرياض عاصمة السعودية، الأوفر حظًا للفوز بتنظيم إكسبو 2030، بفضل إمكاناتها الضخمة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وفي الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله، سيعلن المكتب العالمي للمعارض على موقعه بمنصة إكس، اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان (كوريا الجنوبية).