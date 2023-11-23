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أنمار الحائلي وخالد العيسى تحدثا عن مجاملة النصر والهلال في سوق الانتقالات

شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية !

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية !
المواطن - محمد سمعه

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رد طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، ردًّا ناريًّا على تصريحات كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وخالد العيسى رئيس النادي الأهلي.

وكان الحائلي وخالد العيسى ذكرا أن النصر والهلال تمت مجاملتهما من قبل برنامج الاستقطاب في صفقات صيف 2023 للأندية السعودية.

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رد نصراوي قوي

وقال الرشيد عبر حسابه في منصة “إكس” اليوم الخميس: “محاولة إلصاق المجاملة بنادي النصر، مدري هي مزحة ولا كذبة، ولا افتراء على الحقائق ولا برنامج كاميرا خفية، إذا كان هناك مجاملات فصاحبها معروف والكل يعلم من هو، داخليًّا وللأسف حتى خارجيًّا، تبون تعرفون من هو المجامل ؟، تابعوا المنشن لهذه التغريدة”.

ورد رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، خالد العيسى، على تصريحات سعد اللذيذ، وأكد أن ناديه أول من فاوض ماني، وأوضح أنه طلب ضم راموس وليفاندوفيسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد أي تجاوب.

كما أوضح رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، أنه طلب بشكل رسمي من خلال برنامج الاستقطاب التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، وبعد نهاية المفاوضات والتوصل لاتفاقات، تم إبلاغ النادي بأن الميزانية لا تكفي لتمويل الصفقة.

وتابع الحائلي في تصريحات تلفزيونية: “طلبنا ضم صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس، وإذا رأينا تلك الأسماء مع أي نادٍ سعودي آخر سنتظلم”.

 

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