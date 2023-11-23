شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية !

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟ شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية ! لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية تقنية جديدة في إنستجرام لزيادة شعبية رييلز رونالدو وميسي يعودان إلى ريال مدريد وبرشلونة في 2024 .. التفاصيل كاملة كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة
رد طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، ردًّا ناريًّا على تصريحات كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وخالد العيسى رئيس النادي الأهلي.
وكان الحائلي وخالد العيسى ذكرا أن النصر والهلال تمت مجاملتهما من قبل برنامج الاستقطاب في صفقات صيف 2023 للأندية السعودية.
وقال الرشيد عبر حسابه في منصة “إكس” اليوم الخميس: “محاولة إلصاق المجاملة بنادي النصر، مدري هي مزحة ولا كذبة، ولا افتراء على الحقائق ولا برنامج كاميرا خفية، إذا كان هناك مجاملات فصاحبها معروف والكل يعلم من هو، داخليًّا وللأسف حتى خارجيًّا، تبون تعرفون من هو المجامل ؟، تابعوا المنشن لهذه التغريدة”.
ورد رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، خالد العيسى، على تصريحات سعد اللذيذ، وأكد أن ناديه أول من فاوض ماني، وأوضح أنه طلب ضم راموس وليفاندوفيسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد أي تجاوب.
كما أوضح رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، أنه طلب بشكل رسمي من خلال برنامج الاستقطاب التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، وبعد نهاية المفاوضات والتوصل لاتفاقات، تم إبلاغ النادي بأن الميزانية لا تكفي لتمويل الصفقة.
وتابع الحائلي في تصريحات تلفزيونية: “طلبنا ضم صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس، وإذا رأينا تلك الأسماء مع أي نادٍ سعودي آخر سنتظلم”.
محاولة الصاق المجامله بنادي النصر مدري هي مزحه ولا كذبه ولا افتراء على الحقائق ولا برنامج كاميرا خفيه اذا كان هناك مجاملات فصاحبها معروف والكل يعلم من هو داخلياً وللاسف حتى خارجياً
يتحدثون عن مجاملاته
تبون تعرفون من هو المجامل ؟
تابعوا المنشن لهالتغريده وتعرفون من على راسه…
— طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) November 23, 2023