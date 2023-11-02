شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة

تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية لأول مرة عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر وذلك بالشروط التالية:

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطنة.

– أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير جيد فأعلى.

المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صورة الهوية الوطنية أو الإقامة.

– صورة الشهادة العلمية.

– صورة شخصية بمقاس 4*3.

موعد (المقابلات الوظيفية):

– يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).

مكان (المقابلات الوظيفية):

– قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية – حي الخالدية – جدة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا