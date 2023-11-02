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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة
المواطن - فريق التحرير

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تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية لأول مرة عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر وذلك بالشروط التالية:

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطنة.
– أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير جيد فأعلى.

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المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية.
– صورة الهوية الوطنية أو الإقامة.
– صورة الشهادة العلمية.
– صورة شخصية بمقاس 4*3.

موعد (المقابلات الوظيفية):

– يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).

مكان (المقابلات الوظيفية):

– قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية – حي الخالدية – جدة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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