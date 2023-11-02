شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني أمطار الرياض تكسو العاصمة حلة من الجمال والبهاء فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء
تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية لأول مرة عن فرص وظيفية في (طاقم الخدمة الجوية) من خلال حضور المقابلة الشخصية والتقديم المباشر وذلك بالشروط التالية:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطنة.
– أن يكون العمر ما بين 20 و 30 عاماً.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير جيد فأعلى.
– السيرة الذاتية.
– صورة الهوية الوطنية أو الإقامة.
– صورة الشهادة العلمية.
– صورة شخصية بمقاس 4*3.
موعد (المقابلات الوظيفية):
– يوم الاثنين 1445/4/22 هـ (الموافق 2023/11/6 م) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/4/24 هـ (الموافق 2023/11/8 م).
مكان (المقابلات الوظيفية):
– قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية – حي الخالدية – جدة.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا